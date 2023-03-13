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Макеевъ Ѳеодоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

20.02.1876

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Самохинъ Макеевъ Иванъ

Мать: не указана

Смерть
20.02.1876
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