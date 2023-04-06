Подпорина (Дроздова) Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подпорина (Дроздова) Пелагея Максимовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1849

Дата смерти

04.12.1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Дроздов Максим Трофимович

Мать: Дроздова Анна Васильевна

Бракосочетание
22.05.1868

Муж: Подпорин Аким Демьянович

Рождение ребёнка
20.01.1876

Сын: Подпорин Ефим Акимович

Отец ребёнка: Подпорин Аким Демьянович

Рождение ребёнка
23.09.1883

Дочь: Козьмиди Ефросинья Акимовна

Отец ребёнка: Подпорин Аким Демьянович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.12.1918
Причина смерти: легкие
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