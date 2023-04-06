Подпорина (Дроздова) Пелагея Максимовна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти04.12.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
22.05.1868
Рождение ребёнка
20.01.1876
Отец ребёнка: Подпорин Аким Демьянович
Рождение ребёнка
23.09.1883
Дочь: Козьмиди Ефросинья Акимовна
Отец ребёнка: Подпорин Аким Демьянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.12.1918
Причина смерти: легкие