(Золото) Стефанида Трандафиловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения27.12.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1896
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-141,зап.-87,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-142
Крещение
28.12.1896
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-142,м/к--1896г.лист-141,зап.-87 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Василия Илиджи сын -Петр и Феодора Александровна Золото
Смерть
Неизвестно