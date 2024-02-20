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(Золото) Стефанида Трандафиловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

27.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1896

Отец: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать: Золото Ульяна Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-141,зап.-87,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-142
Крещение
28.12.1896
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-142,м/к--1896г.лист-141,зап.-87 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Василия Илиджи сын -Петр и Феодора Александровна Золото
Смерть
Неизвестно
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