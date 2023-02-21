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Мордовцева Ульяна Андреевна
Мордовцева Ульяна Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2010
Пол
Женский
Отец
Мордовцев Андрей Вениаминович
1973 г.р.
Мать
Мордовцева Анастасия Васильевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010
Отец:
Мордовцев Андрей Вениаминович
Мать:
Мордовцева Анастасия Васильевна
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