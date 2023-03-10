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Фаворский Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Фаворский Иван Михайлович

Мать: Фаворская Клавдия Никитична

Смерть
1886
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