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Фаворский Сергей Иванович
Фаворский Сергей Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
1886
Пол
Мужской
Отец
Фаворский Иван Михайлович
Мать
Фаворская (Дроздова) Клавдия Никитична
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Фаворский Иван Михайлович
Мать:
Фаворская Клавдия Никитична
Смерть
1886
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