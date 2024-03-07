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Никифор Антонович

Место рождения

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка

Дата рождения

1819

Дата смерти

11.12.1886

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Антон Федорович

Мать: Дарья Кузьминична

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Смерть
11.12.1886
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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