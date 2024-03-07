Никифор Антонович
Место рожденияСамарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Дата рождения1819
Дата смерти11.12.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Антон Федорович
Мать: Дарья Кузьминична
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Смерть
11.12.1886
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Причина смерти: Естественная смерть/старость