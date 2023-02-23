(Кузнецова ?) Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1914
Сын: Мартемьянов Св-Во 1.04.1981 Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мартемьянов Константин Федорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно