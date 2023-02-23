(Кузнецова ?) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кузнецова ?) Фекла Ивановна

(Кузнецова ?) Фекла Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1914

Сын: Мартемьянов Св-Во 1.04.1981 Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Леонтьевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мартемьянов Константин Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Федор Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close