Преснякова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров .
Мать: Сидорова .
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пресняков Григорий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Преснякова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Пресняков Григорий
Малая Якшенка, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно