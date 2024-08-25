Преснякова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПреснякова Наталья

Преснякова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров .

Мать: Сидорова .

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пресняков Григорий

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Преснякова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Пресняков Григорий

Малая Якшенка, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.