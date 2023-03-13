Кѵпріанова Степанида Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Зиновія
Отец ребёнка: Кѵпріановъ Егоръ
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кѵпріановъ Егоръ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Кѵпріановъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кѵпріановъ Егоръ