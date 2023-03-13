Кѵпріанова Степанида Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кѵпріанова Степанида Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Зиновія

Отец ребёнка: Кѵпріановъ Егоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кѵпріановъ Егоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Кѵпріановъ Егоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кѵпріановъ Егоръ

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