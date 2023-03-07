Медвежова Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Григорий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.?.1864
Рождение ребёнка
09.11.1869
Отец ребёнка: Медвежов Сергей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Медвежов Прокофий Сергеевич
Отец ребёнка: Медвежов Сергей Ермолаевич
Рождение ребёнка
04.04.1887
Сын: Медвежов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Медвежов Сергей Ермолаевич
Смерть
Неизвестно