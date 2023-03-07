Медвежова Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедвежова Прасковья Григорьевна

Медвежова Прасковья Григорьевна

avatar

Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Григорий Иванович

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1864

Муж: Медвежов Сергей Ермолаевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1869

Сын: Медвежов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Медвежов Сергей Ермолаевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Медвежов Прокофий Сергеевич

Отец ребёнка: Медвежов Сергей Ермолаевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1887

Сын: Медвежов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Медвежов Сергей Ермолаевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close