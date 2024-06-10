Ощепкова Авдотья Клементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Федосья Яковлева
Отец ребёнка: Ощепков Яков Аверьянов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Ощепков Яков Аверьянов
Смерть
Неизвестно