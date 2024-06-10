Ощепкова Авдотья Клементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепкова Авдотья Клементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ощепков Яков Аверьянов

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Федосья Яковлева

Отец ребёнка: Ощепков Яков Аверьянов

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Ощепков Яков Аверьянов

Шипуново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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