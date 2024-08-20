Савинкова Аксинья (Ксения) Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1808
Отец ребёнка: Савинков (Савенков) Моисей Афонасьевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: (Савинкова) Матрена Моисеева
Отец ребёнка: Савинков (Савенков) Моисей Афонасьевич
Рождение ребёнка
20.09.1813
Отец ребёнка: Савинков (Савенков) Моисей Афонасьевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Савинкова) Евгения Моисеева
Отец ребёнка: Савинков (Савенков) Моисей Афонасьевич
Рождение ребёнка
15.07.1822
Отец ребёнка: Савинков (Савенков) Моисей Афонасьевич
Рождение ребёнка
04.01.1829
Отец ребёнка: Савинков (Савенков) Моисей Афонасьевич
Смерть
Неизвестно