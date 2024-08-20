Савинкова Аксинья (Ксения) Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкова Аксинья (Ксения) Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1808

Сын: Савинков Иван Моисеев

Отец ребёнка: Савинков (Савенков) Моисей Афонасьевич

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Савинкова) Матрена Моисеева

Отец ребёнка: Савинков (Савенков) Моисей Афонасьевич

Рождение ребёнка
20.09.1813

Сын: Савинков Петр Моисеев

Отец ребёнка: Савинков (Савенков) Моисей Афонасьевич

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Савинкова) Евгения Моисеева

Отец ребёнка: Савинков (Савенков) Моисей Афонасьевич

Рождение ребёнка
15.07.1822

Сын: Савинков Илья Моисеев

Отец ребёнка: Савинков (Савенков) Моисей Афонасьевич

Рождение ребёнка
04.01.1829

Сын: Савинков Павел Моисеев

Отец ребёнка: Савинков (Савенков) Моисей Афонасьевич

Смерть
Неизвестно

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