Вилков Емельян Филаретович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилков Емельян Филаретович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1861

Сын: Вилков Николай Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Васильева Наталья Вилкова

Мать ребёнка: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1868

Сын: Вилков Лаврентий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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