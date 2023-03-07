Вилков Емельян Филаретович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1861
Сын: Вилков Николай Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Васильева Наталья Вилкова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1868
Сын: Вилков Лаврентий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно