(Лашкова) Дарья
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Лашковъ Яковъ
Мать: Лашкова Настасья Фадеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Ватолинъ Егоръ
Рождение ребёнка
02.02.1794
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ватолинъ Егоръ
Рождение ребёнка
06.08.1796
Сын: Ватолинъ Матвей
Отец ребёнка: Ватолинъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ватолинъ Егоръ