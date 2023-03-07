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(Лашкова) Дарья

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Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Лашковъ Яковъ

Мать: Лашкова Настасья Фадеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Ватолинъ Егоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1794

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ватолинъ Егоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1796

Сын: Ватолинъ Матвей

Отец ребёнка: Ватолинъ Егоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватолинъ Егоръ

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