Пятилетов Еким Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пятилетов Николай Купец Г. Пп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пятилетова) Евдокия Екимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пятилетова) Феодосия Екимова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Пятилетов Стефан Г. Пп Купеческий Внук Иоакимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно