Юртаева (Юртаева) Авдотья (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Юртаев Максим Афанасьевич
Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Афинья (?)
Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич
дер. Губашева
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Лемаева Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич
дер. Губашева
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Болонова Устинья Афанасьевна
Отец ребёнка: Юртаев Афанасий Прокофьевич
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1868