Икрина (Икрина) Варвара Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти15.05.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Икрин Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Икрин Павел Ефимов
Отец ребёнка: Икрин Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Икрин Семен Ефимов
Отец ребёнка: Икрин Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Икрин Ефим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1817
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки