Икрина (Икрина) Варвара Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Варвара Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

15.05.1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Икрин Александр Ефимов

Отец ребёнка: Икрин Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Икрин Павел Ефимов

Отец ребёнка: Икрин Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Икрин Семен Ефимов

Отец ребёнка: Икрин Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Икрин Ефим Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Ефим Григорьевич

Смерть
15.05.1817
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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