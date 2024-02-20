Фурсов Иван Андреевич
Место рожденияс. Ячейка, Эртильский уезд, Воронежская губерния Россия
Дата рождения28.05.1900
Дата смерти05.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1900
с. Ячейка, Эртильский уезд, Воронежская губерния Россия
Военная служба
С 1920 по 1922
Прохождение службы в РККА
Работа или профессия
До 15.10.1941
Колхозник
Место жительства
1941
РСФСР Воронежскаяобл.,Эртильский р-н ,с.Ячейка
Военная награда
28.04.1944
Сержант 13оминбр РГК приказ № 14/н награжден орденом «Красной звезды»
ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-3412
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Федора Егоровна
Образование
Неизвестно
3 класса
Похороны
05.11.1944
Латвийская ССР Елгавский р-н х.Румба ( севернее 500 метров )
Смерть
05.11.1944
Латвийская ССР Елгавский р-н х.Румба
Причина смерти: ВОВ Убит в бою | ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1267 ВОВ