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Фурсов Иван Андреевич

Место рождения

с. Ячейка, Эртильский уезд, Воронежская губерния Россия

Дата рождения

28.05.1900

Дата смерти

05.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1900

Отец: Фурсов Андрей Яковлевич

Мать: Фурсова Надежда Дмитриевна

с. Ячейка, Эртильский уезд, Воронежская губерния Россия
Военная служба
С 1920 по 1922
Прохождение службы в РККА
Работа или профессия
До 15.10.1941
Колхозник
Место жительства
1941
РСФСР Воронежскаяобл.,Эртильский р-н ,с.Ячейка
Военная награда
28.04.1944
Сержант 13оминбр РГК приказ № 14/н награжден орденом «Красной звезды»
ЦАМО РФ , Ф - 33-686044-3412
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Федора Егоровна

Образование
Неизвестно
3 класса
Похороны
05.11.1944
Латвийская ССР Елгавский р-н х.Румба ( севернее 500 метров )
Смерть
05.11.1944
Латвийская ССР Елгавский р-н х.Румба
Причина смерти: ВОВ Убит в бою | ЦАМО РФ , Ф - 58-18002-1267 ВОВ
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