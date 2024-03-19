Кутукова Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения15.08.1891
Дата смерти21.04.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1891
Рождение, крещение: запись о рождении №84, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
15.08.1891
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были местный псаломщик Алексей Павлов Соловьев и крестьянка Александра Алекса... Показать все
Смерть
21.04.1892
Умерла от колик Смерть, похороны: запись о смерти №36, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
23.04.1892
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния