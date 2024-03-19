Кутукова Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутукова Анна Егоровна

Кутукова Анна Егоровна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.08.1891

Дата смерти

21.04.1892

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1891

Отец: Кутуков Егор Федорович

Мать: Скуратова Елена Евлампиевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №84, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
15.08.1891
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были местный псаломщик Алексей Павлов Соловьев и крестьянка Александра Алекса... Показать все
Смерть
21.04.1892
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от колик Смерть, похороны: запись о смерти №36, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
23.04.1892
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close