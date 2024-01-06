Бадулина (Гашилова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1939
Отец: Гашилов Иван
Рождение ребёнка
03.01.1963
Сын: Бадулин Николай Александрович
Отец ребёнка: Бадулин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.04.1968
Дочь: Бадулина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Бадулин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадулин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бадулин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно