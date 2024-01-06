Бадулина (Гашилова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадулина (Гашилова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1939

Отец: Гашилов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1963

Сын: Бадулин Николай Александрович

Отец ребёнка: Бадулин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
26.04.1968

Дочь: Бадулина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Бадулин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадулин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бадулин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадулин Александр Николаевич

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