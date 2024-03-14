Щукина (Сыромятникова) Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Сыромятников Андрей Степанович
Бракосочетание
26.02.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
По жениху: крестьенин Матишкино Федор Еврграфович Щукин и запасной унтер-офицер Григорий Никанорович Маслов По невесте: ставропольский мещанин Иван Максимович Дерябин и Николай Ефимов
Смерть
Неизвестно