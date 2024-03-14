Щукина (Сыромятникова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Сыромятникова) Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Сыромятников Андрей Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.02.1888

Муж: Щукин Филипп Евграфович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
По жениху: крестьенин Матишкино Федор Еврграфович Щукин и запасной унтер-офицер Григорий Никанорович Маслов По невесте: ставропольский мещанин Иван Максимович Дерябин и Николай Ефимов
Смерть
Неизвестно
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