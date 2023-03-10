Коптерев Николай Федорович
Место рожденияKlenovo, Podolskiy rayon, Moskovskaya oblast', Russia
Дата рождения08.07.1847
Дата смерти18.12.1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1847
Отец: Каптерев Федор Петрович
Мать: Каптерева ?
Klenovo, Podolskiy rayon, Moskovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
16.08.1885
Сын: Каптерев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Коптерева Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
24.04.1886
Мать ребёнка: Коптерева Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
16.09.1889
Сын: Каптерев Павел Николаевич
Мать ребёнка: Коптерева Вера Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коптерева Вера Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
чл.кор.АН профессор МДА
Смерть
18.12.1917