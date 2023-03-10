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Коптерев Николай Федорович

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Место рождения

Klenovo, Podolskiy rayon, Moskovskaya oblast', Russia

Дата рождения

08.07.1847

Дата смерти

18.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1847

Отец: Каптерев Федор Петрович

Мать: Каптерева ?

Klenovo, Podolskiy rayon, Moskovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
16.08.1885

Сын: Каптерев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Коптерева Вера Сергеевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1886

Сын: Коптерев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Коптерева Вера Сергеевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1889

Сын: Каптерев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Коптерева Вера Сергеевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коптерева Вера Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
чл.кор.АН профессор МДА
Смерть
18.12.1917
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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