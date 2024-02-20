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Фуното/Фонотовабаркэт Мария

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1820

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Троицкая церковь,м/к-1878г.лист-1,запись о смерти в 56 лет- № 1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Смерть
Неизвестно
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