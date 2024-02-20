Фуното/Фонотовабаркэт Мария
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1802
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1820
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Константин Левтерович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Троицкая церковь,м/к-1878г.лист-1,запись о смерти в 56 лет- № 1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Смерть
Неизвестно