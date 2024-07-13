Путятина (Понкратова) Екатерина Ивановна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Путятина (Понкратова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1842 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Федор Ильин Летуновский и девица Прасковья Афанасьева Понкратова
Бракосочетание
1861

Муж: Путятин Егор Дмитриевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №30, метрическая книга за 1861 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Афанасий Васильев Мерзликин, ... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Сын: Путятин Иван Егорович

Отец ребёнка: Путятин Егор Дмитриевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №71, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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