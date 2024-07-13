Путятина (Понкратова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1842 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Федор Ильин Летуновский и девица Прасковья Афанасьева Понкратова
Бракосочетание
1861
Брак: запись о браке №30, метрическая книга за 1861 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Афанасий Васильев Мерзликин, ... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Путятин Егор Дмитриевич
Рождение: запись о рождении №71, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно