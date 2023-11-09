Моисей Иванович
Место рожденияс. Горы, Московская губерния
Дата рождения1742
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Иван Федотович
Мать: Агриппина Васильевна
с. Горы, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафон Моисеевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Моисеевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифор Моисеевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисей Моисеевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Моисеевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Горы, Сергиевская церковь, пономарь
Смерть
1819