Моисей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисей Иванович

Место рождения

с. Горы, Московская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Иван Федотович

Мать: Агриппина Васильевна

с. Горы, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафон Моисеевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифор Моисеевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисей Моисеевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Горы, Сергиевская церковь, пономарь
Смерть
1819
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