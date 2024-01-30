Пелех Текля (Фекла) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелех Текля (Фекла)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 11.02.1895

Сын: Пелех Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Пелех Дмитрий

с. Задверье (Задвужье) Львовская обл.
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Пелех Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пелех Дмитрий

Рождение ребёнка
1905

Сын: Пелех Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Пелех Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: бомбежка
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