Пелех Текля (Фекла)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 11.02.1895
Отец ребёнка: Пелех Дмитрий
с. Задверье (Задвужье) Львовская обл.
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Пелех Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пелех Дмитрий
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Пелех Дмитрий
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: бомбежка