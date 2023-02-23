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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Титов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Титов Николай Тарасович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1933

Сын: Титов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Титов Николай Тарасович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Николай Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мина Николаевна

Отец ребёнка: Титов Николай Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Николай Тарасович

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