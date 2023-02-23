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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Титов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Титов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
20.02.1933
Сын: Титов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Титов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Николай Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мина Николаевна
Отец ребёнка: Титов Николай Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно