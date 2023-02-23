Юдина Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1951

Дата смерти

12.11.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдин Валерий Кузьмич

Рождение ребёнка
26.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдин Валерий Кузьмич

Рождение ребёнка
03.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдин Валерий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Валерий Кузьмич

Смерть
12.11.1993
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