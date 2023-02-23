Юдина Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1951
Дата смерти12.11.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1972
Рождение ребёнка
26.08.1973
Рождение ребёнка
03.12.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Валерий Кузьмич
Смерть
12.11.1993