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Юрченко Ефим Яковлевич

Место рождения

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Юрченко Яков Киприонович

Мать: Юрченко Зиновия Борисовна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
20.11.1919

Жена: Юрченко Анастасия Ивановна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
01.12.1924

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна

УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
12.07.1928

Сын: Юрченко Петр Ефимович

Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно
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