Юрченко Ефим Яковлевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
20.11.1919
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
01.12.1924
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна
УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
12.07.1928
Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна
УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно