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Вотомская Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Вотомский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Вотомский Николай Иванович

РС Понзари 1858
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Вотомский Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотомский Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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