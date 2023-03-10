Вотомская Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Вотомский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Вотомский Николай Иванович
РС Понзари 1858
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Вотомский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно