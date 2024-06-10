Наранович Илья Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Наранович Яков Емельянов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева
Рождение ребёнка
23.12.1883
Дочь: Наранович (Наранович) Анастасия Ильина
Мать ребёнка: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Наранович (Наранович) Анна Ильина
Мать ребёнка: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева
Бракосочетание
11.04.1971
Смерть
Неизвестно