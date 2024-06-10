Наранович Илья Яковлевич 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наранович Илья Яковлевич

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Наранович Яков Емельянов

Мать: ?

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Наранович Павел Ильин

Мать ребёнка: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Наранович Евсевий Ильин

Мать ребёнка: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1883

Дочь: Наранович (Наранович) Анастасия Ильина

Мать ребёнка: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Наранович (Наранович) Анна Ильина

Мать ребёнка: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Наранович Гавриил Ильин

Мать ребёнка: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Наранович Иоанн Ильин

Мать ребёнка: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
11.04.1971

Жена: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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