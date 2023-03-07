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Горшковъ Леонтий

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Место рождения

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Горшковъ Василий

Мать: Горшкова Фекла Григорьева

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Горшковъ Данила

Мать ребёнка: Горшкова Дарья Онофрева

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Горшкова Дарья Онофрева

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Горшковъ Фролъ

Мать ребёнка: Горшкова Дарья Онофрева

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Горшковъ Семенъ

Мать ребёнка: Горшкова Дарья Онофрева

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Горшковъ Иванъ

Мать ребёнка: Горшкова Дарья Онофрева

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Дарья Онофрева

Смерть
1788
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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