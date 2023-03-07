Горшковъ Леонтий
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Горшковъ Василий
Рождение ребёнка
1748
Сын: Горшковъ Данила
Мать ребёнка: Горшкова Дарья Онофрева
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Горшкова Дарья Онофрева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Горшковъ Фролъ
Мать ребёнка: Горшкова Дарья Онофрева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Горшковъ Семенъ
Мать ребёнка: Горшкова Дарья Онофрева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Горшковъ Иванъ
Мать ребёнка: Горшкова Дарья Онофрева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Дарья Онофрева
Смерть
1788