Благова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Благов Василий Карпов
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1832
Отец ребёнка: Благов Василий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Благова) Федосья Васильева
Отец ребёнка: Благов Василий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Благова) Марья Васильева
Отец ребёнка: Благов Василий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Благова) Матрена Васильева
Отец ребёнка: Благов Василий Карпов
Смерть
После 1835