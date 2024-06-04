Благова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благов Василий Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Благов Трофим Васильев

Отец ребёнка: Благов Василий Карпов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1832

Сын: Благов Павел Васильев

Отец ребёнка: Благов Василий Карпов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Благова) Федосья Васильева

Отец ребёнка: Благов Василий Карпов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Благова) Марья Васильева

Отец ребёнка: Благов Василий Карпов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Благова) Матрена Васильева

Отец ребёнка: Благов Василий Карпов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1835
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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