Фёдор Иванов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1851
Сын: Семён Фёдоров
Мать ребёнка: Федора Иванова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Иванова
Смерть
Неизвестно