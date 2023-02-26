Фёдор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Иванов

Фёдор Иванов

avatar

Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1851

Сын: Семён Фёдоров

Мать ребёнка: Федора Иванова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close