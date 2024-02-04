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Пивень Анатолий Александрович

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Место рождения

ст. Мамлютка Казахстан

Дата рождения

14.05.1937

Дата смерти

03.02.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
02.01.1962

Сын: Паршин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Паршина Нина Васильевна

Хапчеранга, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
03.02.1989
Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край

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