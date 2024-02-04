Пивень Анатолий Александрович
Место рожденияст. Мамлютка Казахстан
Дата рождения14.05.1937
Дата смерти03.02.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паршина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
02.01.1962
Сын: Паршин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Паршина Нина Васильевна
Хапчеранга, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
03.02.1989
Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край