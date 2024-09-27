Зорин Александр Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Зорин Прохор Степанович
Мать: Зорина Ирина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1893
Дочь: (Зорина) Серафима Александровна
Мать ребёнка: Зорина Аграфена Григорьевна
Рождение ребёнка
15.04.1907
Сын: Зорин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Зорина Аграфена Григорьевна
Смерть
Неизвестно