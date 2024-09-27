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Зорин Александр Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Зорин Прохор Степанович

Мать: Зорина Ирина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Аграфена Григорьевна

Рождение ребёнка
11.07.1893

Дочь: (Зорина) Серафима Александровна

Мать ребёнка: Зорина Аграфена Григорьевна

Рождение ребёнка
15.04.1907

Сын: Зорин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Зорина Аграфена Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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