Огорельцева Лукия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Огорельцев Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Огорельцев Никифор Филиппов
Рождение ребёнка
08.03.1861 ст.
Дочь: Огорельцева Матрона Никифорова
Отец ребёнка: Огорельцев Никифор Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно