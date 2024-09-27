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Агафья Евтеевна

Место рождения

Амерево, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Евтей Степанович

Мать: Елена Павловна

Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристарх Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Хорошово, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Аристарховна

Отец ребёнка: Аристарх Иванович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ирина Аристарховна

Отец ребёнка: Аристарх Иванович

Смерть
Неизвестно

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