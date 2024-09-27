Агафья Евтеевна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Евтей Степанович
Мать: Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аристарх Иванович
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Хорошово, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Аристарховна
Отец ребёнка: Аристарх Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ирина Аристарховна
Отец ребёнка: Аристарх Иванович
Смерть
Неизвестно