Миленко Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миленко Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Шумейко Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Миленко Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Миленко Елена Викторовна

Мать ребёнка: Миленко Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
1979

Сын: Миленко Юрий Викторович

Мать ребёнка: Миленко Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Миленко Алла Викторовна

Мать ребёнка: Миленко Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миленко Людмила Васильевна

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