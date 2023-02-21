Миленко Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Шумейко Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Миленко Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Миленко Елена Викторовна
Мать ребёнка: Миленко Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
1979
Мать ребёнка: Миленко Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Миленко Алла Викторовна
Мать ребёнка: Миленко Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно