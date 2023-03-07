(Булаева) Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Булаева) Прасковья Семеновна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1906

Муж: Каргин- Нечаев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
28.10.1907

Сын: Каргин- Нечаев Св Во 26.01.1942 Павел Михайлович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
18.04.1910

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
11.02.1913

Сын: Нечаев Св Во 28.07.1931 Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
08.09.1915

Сын: Нечаев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Нечаев Новосиб. Обл. Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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