(Булаева) Прасковья Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.?.1906
Рождение ребёнка
28.10.1907
Рождение ребёнка
18.04.1910
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
11.02.1913
Рождение ребёнка
08.09.1915
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Нечаев Новосиб. Обл. Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно