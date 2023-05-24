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Березовских Евдокия Долматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Нечаев Долмат Гаврилович

Мать: Нечаева Анна Нефедова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березовский Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1818

Сын: Березовский Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Березовский Иван Иванович

Сосновка, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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