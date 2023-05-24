Березовских Евдокия Долматовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Нечаев Долмат Гаврилович
Мать: Нечаева Анна Нефедова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1818
Сын: Березовский Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Березовский Иван Иванович
Сосновка, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно