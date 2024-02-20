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Тараш Кузьма Яковлевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

20.06.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Тараш Яков Кузьмич

Мать: Тараш Анастасия Кузьмина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
20.06.1875
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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