Шишкина Любовь Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шишкин Павел Константинович
Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шишкин Семен Константинович
Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шишкин Василий Константинович
Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шишкин Георгий Константинович
Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шишкин Александр Константинович
Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович