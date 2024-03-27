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Шишкина Любовь Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Константин Илларионович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шишкин Павел Константинович

Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шишкин Семен Константинович

Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шишкин Василий Константинович

Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шишкин Георгий Константинович

Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шишкин Александр Константинович

Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Константин Илларионович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

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