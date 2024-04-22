Жегульский Иван Сафронов
Место рождения
Дата рождения24.03.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1822 ст.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Жегульская Федосья Иванова
Мать ребёнка: Жегульская Софья Васильева
Рождение ребёнка
09.03.1847 ст.
Дочь: Жегульская Дарья Иванова
Мать ребёнка: Жегульская Софья Васильева
Бракосочетание
24.10.1848 ст.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Жегульская Анна Иванова
Мать ребёнка: Жегульская Надежда Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно