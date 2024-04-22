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Жегульский Иван Сафронов

Место рождения

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

24.03.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1822 ст.

Отец: Жегульский Сафрон Абакумов

Мать: Жегульская Домника Максимова

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Жегульская Федосья Иванова

Мать ребёнка: Жегульская Софья Васильева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1847 ст.

Дочь: Жегульская Дарья Иванова

Мать ребёнка: Жегульская Софья Васильева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
24.10.1848 ст.

Жена: Жегульская Надежда Семенова

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Жегульская Анна Иванова

Мать ребёнка: Жегульская Надежда Семенова

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жегульская Софья Васильева

Смерть
Неизвестно
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