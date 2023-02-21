Корсаков Кузьма Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсаков Кузьма Григорьевич

Корсаков Кузьма Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Григорий Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1921

Дочь: Корсакова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1921

Дочь: Корсакова Евфросиния Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close