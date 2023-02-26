Егор Павлов
Место рожденияд.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1871
Дочь: Ульяния Егорова
Мать ребёнка: Дария Трофимова
д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1879
Сын: Яков Егоров
Мать ребёнка: Дария Трофимова
д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Трофимова
Смерть
Неизвестно