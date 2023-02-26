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Егор Павлов

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Место рождения

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: ?

Мать: ?

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1871

Дочь: Ульяния Егорова

Мать ребёнка: Дария Трофимова

д.Мокрая Лощина ( Жигары ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1879

Сын: Яков Егоров

Мать ребёнка: Дария Трофимова

д.Жигары Семёновской волости Поречского уезда Смоленского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Трофимова

Смерть
Неизвестно
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