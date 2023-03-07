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Алонцевъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Алонцевъ Александръ

Мать: Алонцева Прасковья Егорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Алонцевъ Павелъ

Мать ребёнка: Алонцева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Алонцева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1861

Дочь: Курносова Агаѳія

Мать ребёнка: Алонцева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алонцевъ Їона

Мать ребёнка: Алонцева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алонцева Анна

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