Алонцевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Алонцевъ Александръ
Рождение ребёнка
1853
Сын: Алонцевъ Павелъ
Мать ребёнка: Алонцева Анна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Алонцева Анна
Рождение ребёнка
05.02.1861
Дочь: Курносова Агаѳія
Мать ребёнка: Алонцева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алонцевъ Їона
Мать ребёнка: Алонцева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алонцева Анна