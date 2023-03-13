Визгалова Агафья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Визгаловъ Христофоръ
Отец ребёнка: Визгаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Визгаловъ Трофимъ
Отец ребёнка: Визгаловъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.06.1787
Сын: Визгаловъ Елисей
Отец ребёнка: Визгаловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Визгаловъ Иванъ