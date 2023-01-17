Толкачева Матрена Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолкачева Матрена Изотовна

Толкачева Матрена Изотовна

avatar

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Толкачев Фома Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Толкачев Андрей Фомич

Отец ребёнка: Толкачев Фома Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Толкачев Харитон Фомич

Отец ребёнка: Толкачев Фома Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Толкачев Фома Герасимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Фома Герасимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close