Гофштеттер Ипполит Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гофштеттер Ипполит Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1862

Дата смерти

09.04.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1904

Сын: Гофштеттер Андрей Ипполитович

Мать ребёнка: Гофштеттер Лидия Эрастовна

Рождение ребёнка
20.07.1909

Сын: Гофштеттер Илья Ипполитович

Мать ребёнка: Гофштеттер Лидия Эрастовна

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Татьяна Ипполитовна

Мать ребёнка: Гофштеттер Лидия Эрастовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.04.1950
Thesszaloniki, Greece
Thesszaloniki, Greece
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