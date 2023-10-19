Гофштеттер Ипполит Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1862
Дата смерти09.04.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.04.1904
Сын: Гофштеттер Андрей Ипполитович
Мать ребёнка: Гофштеттер Лидия Эрастовна
Рождение ребёнка
20.07.1909
Сын: Гофштеттер Илья Ипполитович
Мать ребёнка: Гофштеттер Лидия Эрастовна
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Татьяна Ипполитовна
Мать ребёнка: Гофштеттер Лидия Эрастовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.04.1950
Thesszaloniki, Greece
Thesszaloniki, Greece